Китай тестирует миллионы человек из-за вспышки коронавируса

Китайские города развернули массовое тестирование миллионов людей и ввели новые ограничения на поездки из-за самой крупной вспышки коронавируса в стране за несколько месяцев.

Источник: Channel News Asia

Детали: Китай в воскресенье сообщил о 75 новых случаях коронавируса с 53 местными передачами.

В июле в аэропорту Нанкин в восточной провинции Цзянсу был обнаружен быстро распространяющийся вариант Delta. Теперь же кластер, связанный с аэропортом, распространился на более чем 20 городов и более десятка провинций.

С географической точки зрения эта вспышка является самой крупной за несколько месяцев.

Власти начали три раунда тестирования 9,2 миллиона жителей Нанкин и поместили сотни тысяч человек на карантин.

Чиновники пытаются отслеживать людей по всей стране, которые недавно приехали из Нанкина или Чжанцзяцзе, туристического города в провинции Хунань с 1,5 миллионами жителей, который объявил карантин и закрыл все туристические достопримечательности.

Власти сообщили, что в воскресенье новые случаи заболевания были зарегистрированы на острове Хайнань – еще одном популярном туристическом месте, а также в провинциях Нинся и Шаньдун.

Страна также борется с отдельным ростом числа случаев заболевания в разрушенном наводнением городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Здесь было выявлено 27 случаев местной передачи, и в воскресенье власти приказали провести массовое обследование всех 10 миллионов жителей Чжэнчжоу. Также отправлен в отставку глава городской комиссии по здравоохранению.