Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Эстонии создали спрей для носа от коронавируса

Воскресенье, 1 августа 2021, 13:35
В Эстонии создали спрей для носа от коронавируса

Эстонские ученые создали спрей от коронавируса, защищающий от всех видов штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет эстонское издание Postimees.

Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма "дельта" индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.

Решение, позволяющее производить и продавать спрей под названием BioBlock, было принято Департаментом здоровья Эстонии на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

С юридической точки зрения - это не лекарственное средство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных.

Напомним, правительство Эстонии приняло решение о том, что со 2 августа ношение масок в общественном транспорте станет обязательным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Эстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Эстония
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Премьер Эстонии: Украина должна выполнить критерии на 100% для начала переговоров
Эстония разорвет договор с РФ по сохранению культурных ценностей
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: