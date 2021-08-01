В Эстонии создали спрей для носа от коронавируса

Эстонские ученые создали спрей от коронавируса, защищающий от всех видов штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет эстонское издание Postimees.

Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма "дельта" индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.

Решение, позволяющее производить и продавать спрей под названием BioBlock, было принято Департаментом здоровья Эстонии на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

С юридической точки зрения - это не лекарственное средство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных.

Напомним, правительство Эстонии приняло решение о том, что со 2 августа ношение масок в общественном транспорте станет обязательным.