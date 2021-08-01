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В реках Украины нашли остатки препаратов против COVID – Минэкологии

Воскресенье, 1 августа 2021, 14:30
В реках Украины нашли остатки препаратов против COVID – Минэкологии

В воде главных рек Украины обнаружены остатки медицинских препаратов, которые применяются в лечении COVID-19.

Источник: замминистра экологии и природных ресурсов Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом"

Детали: Хорев сообщил, что недавно было проведен первичный анализ (скрининг) трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения – Днепра, Днестра и Северского Донца.

"Проверяли воду на 3200 веществ – это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ – это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", - сказал Хорев.

Так, экологи выяснили, что в украинских водах отмечается очень большое количество цинка, также обнаружены пестициды, но не в очень большом количестве. Фиксируются и металлы, при этом в воде практически нет ртути. Также есть следы фармпрепаратов в воде.

Прямая речь: "Ковидных" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда".

"В Европе происходит то же самое... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде – это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые".

Больше деталей: Хорев отметил, что очень большая проблема – наличие фосфатов, которые применяются при производстве моющих средств.

"Они, во-первых, плохо чистятся, и поэтому имеются постоянно в наших сточных водах из-за того, что очистные сооружения с ними не могут справиться. Есть два способа в мире, как борются с фосфатами: либо строить дорогостоящие очистные сооружения, или их запрещают в использовании моющих средств", - сказал он.

Украина пошла другим путем – ввела ограничения на использование фосфатосодержащих средств, но они начнут действовать с 2023 года.

По его словам, скрининг трех водных бассейнов показал, что по сравнению со странами Европы "у нас не самая плохая ситуация".

"Украинская правда" в Threads

Темы: экологиякоронавирус
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