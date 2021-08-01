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В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

Воскресенье, 1 августа 2021, 16:32
В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря
Фото с Twitter ЕП

Бывший охранник в нацистском концлагере Заксенхаузен под Берлином, которому сейчас 100 лет, предстанет перед судом осенью, через 76 лет после окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Окружной суд Нойруппина признал обвинения в соучастии в убийстве по 3500 делам, и судебный процесс намечен на октябрь.

Обвиняемый должен иметь возможность предстать перед судом от двух до двух с половиной часов в день, сообщил представитель суда.

Обвиняемый, имя которого не было названо в соответствии с немецкими законами о СМИ в отношении подозреваемых, как сообщается, работал с 1942 по 1945 год охранником лагеря в Заксенхаузене, где около 200 000 человек были заключены в тюрьму и 20 000 убиты.

В то время как число подозреваемых в нацистских преступлениях сокращается, прокуратура все еще пытается привлечь людей к ответственности.

Знаменательный приговор в 2011 году открыл путь к большему количеству судебных преследований, поскольку работа в концентрационном лагере впервые была признана основанием для вины без доказательств конкретного преступления.

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Темы: Германиявойнасуд
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