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Режим Лукашенко завернул спортсменку из Олимпиады, она боится возвращаться в Беларусь

Воскресенье, 1 августа 2021, 17:38
Режим Лукашенко завернул спортсменку из Олимпиады, она боится возвращаться в Беларусь
Фото c Telegram Фонд спортивной солидарности

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко решил принудительно вернуть в страну из Олимпиады в Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая ранее резко раскритиковала белорусских спортивных чиновников; она боится возвращаться домой.

ИсточникEuroradio

Прямая речь Тимановской: "Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой".

Детали: Накануне Тимановская резко раскритиковала белорусских спортивных чиновников, которые решили поставить ее на командную эстафету 4 по 400 метров (хотя она бегает индивидуальные дистанции 100 и 200 м – ред.), поскольку белорусские бегуньи из эстафетной команды не сдали достаточное количество допинг-тестов, и их не допустили к участию в Олимпийских играх.

Сообщается, что двое участников белорусской делегации – "психолог и ещё из НОК кто-то" – привели Тимановскую в зону вылета аэропорта Токио и собирались посадить на рейс в Стамбул.

Однако о ситуации стало известно – и в зону вылета прибыли волонтёры и полиция. 

Тимановская сообщила, что сейчас находится с полицией, "пока они решают, что делать".

Спортсменка также отметила, что боится возвращаться в Беларусь.

Темы: БеларусьОлимпиадаспорт
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