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В Греции, Турции, Италии бушуют пожары: в Турции уже 8 погибших

Воскресенье, 1 августа 2021, 20:38
Фото Anadolu Agency

В Греции, Турции и Италии продолжается борьба с лесными пожарами, температура воздуха повышается, в Турции уже 8 погибших.

Источник: Deutsche Welle

Дословно: "По официальным данным, из-за пожаров в стране погибли по меньшей мере восемь человек – семь в Анталии и один в Мармарисе. Сотни человек получили травмы".

Детали: В Турции экстренные службы борются с лесными пожарами уже 5 дней подряд. В ночь на воскресенье в районе Бодрума эвакуировали жителей нескольких деревень. Также эвакуировали более сотни туристов.

Продолжается борьба с лесными пожарами также в Греции и на юге Италии. В частности, на Сицилии задействованы 800 пожарных. На этом острове, а также в Калабрии и Адриатическом регионе Апулии против огня задействованы пожарные самолеты.

Особенно пострадал город Катания. Его мэр сообщил о "полностью разрушенных" районах на юге города.

Также сообщается, что 31 июля начал проявлять активность вулкан Этна, у подножия которого расположена Катания.

В Греции в результате пожаров из-за проблем с дыханием в больницу попали по меньшей мере 16 человек. Около небольшого городка Егион разрушено несколько домов. Утром в воскресенье пожар удалось локализовать.

Между тем температура воздуха в стране продолжает повышаться. В воскресенье в Греции ожидается до 45 градусов Цельсия. В городах открыли помещения для людей, у которых дома нет кондиционеров.

Темы: пожарГрецияТурцияИталия
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