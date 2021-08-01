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Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины – СМИ

Воскресенье, 1 августа 2021, 21:10
Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины – СМИ
Фото slovoidilo.ua

Фармацевтические компании Moderna и Pfizer решили поднять цены на свои вакцины против COVID-19.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на публикацию Financial Times

Детали: Вакцина Pfizer подорожала на 25% – с 15,5 до 19,5 евро. Moderna повысила цену примерно на 10% – в последних контрактах на поставку в ЕС цена составляет 25,5 доллара (тогда как в первой закупочной сделке одна доза стоила около 22,6 доллара).

Отмечается, что третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов по сравнению с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.

Сообщается, что Moderna подтвердила, что соглашения относительно меньших объемов будут выполняться по более высоким ценам. Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев.

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Темы: вакцинациякоронавирусцены
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