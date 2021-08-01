Чехия предлагает Тимановской международную защиту на своей территории
Воскресенье, 1 августа 2021, 23:20
Чехия заявила, что готова оказать визовую поддержку и международную защиту белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую пытались принудительно вернуть в Беларусь.
Источник: Радио свобода со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека
Детали: По словам Кулганека, он провел консультации с премьер-министром Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком, и Чехия готова помочь Тимановской на своей территории.
Он также добавил, что посольство Чехии в Токио уже получило соответствующие поручения.
Предыстория:
- Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров на Олимпиаде в Токио, пытались вернуть в Беларусь против ее воли после того, как она раскритиковала спортивных чиновников Беларуси.
- В аэропорту она обратилась за помощью в полицию и отказалась садиться на рейс. Тимановская заявила, что боится возвращаться домой.