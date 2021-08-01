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Чехия предлагает Тимановской международную защиту на своей территории

Воскресенье, 1 августа 2021, 23:20
Чехия предлагает Тимановской международную защиту на своей территории
Фото Фонда спортивной солидарности

Чехия заявила, что готова оказать визовую поддержку и международную защиту белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую пытались принудительно вернуть в Беларусь. 

Источник: Радио свобода со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека

Детали: По словам Кулганека, он провел консультации с премьер-министром Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком, и Чехия готова помочь Тимановской на своей территории.

Он также добавил, что посольство Чехии в Токио уже получило соответствующие поручения.

Предыстория:

  • Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров на Олимпиаде в Токио, пытались вернуть в Беларусь против ее воли после того, как она раскритиковала спортивных чиновников Беларуси.
  • В аэропорту она обратилась за помощью в полицию и отказалась садиться на рейс. Тимановская заявила, что боится возвращаться домой.

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Темы: ЧехияБеларусьспорт
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