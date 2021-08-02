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Zoom согласилась выплатить $85 млн из-за проблем с приватностью

Понедельник, 2 августа 2021, 06:05

Платформа для проведения видеоконференций Zoom согласилась заплатить $85 млн из-за проблем с приватностью.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее решение компания приняла из-за иска, в котором говорилось о том, что Zoom нарушил права пользователей на приватность, распространив их данные для Facebook Google и LinkedIn. Таким образом хакеры могли вмешиваться в видеоконференции.

Впереди – утверждение позиции судом.

В соответствии с соглашением, истцы должны получить скидку 15% на подписку или 25 долларов.

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