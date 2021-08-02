Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За сутки в Украине обнаружили 265 новых больных COVID-19

Понедельник, 2 августа 2021, 08:18
Эльдар Сарахман, УП

За сутки 1 августа в Украине зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Из них детей - 11, медработников - 1.

За прошедшие сутки: госпитализировали - 385 человек, было зафиксировано 4 летальных случая, выздоровели - 176 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской области (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За сутки было протестировано:

◾ методом ПЦР - 8854 лица,

◾ методом ИФА - 1776 человек,

◾ экспресс-тестами - 6417 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 253 534 лица, выздоровели 21 87 170 человек; умерли 52 955 человек, было проведено ПЦР-тестов - 11 404 184.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Задержан работник УГО, который напал на танцовщика

"Крымская платформа", парад и дрон-шоу – в ОП рассказали, как будут праздновать День независимости

Польша выдала гуманитарную визу белорусской спортсменке Тимановской

СБУ была готова "найти" Чауса и везла его на вертолете – источники

В Украину придет свежесть и прохлада

Власти рассматривают возможность ослабить ограничения для вакцинированных - санврач

Все новости...
Последние новости
17:05
СБУ разоблачила пророссийский центр "титушек" Кивы
17:05
Офис генпрокурора расследует подделки в диссертациях Киви и Черного
16:33
Бизнес сохраняет оптимизм относительно деловой активности – Нацбанк
16:18
Киев запустит электронную форму для заказа спецпропусков в транспорт
16:06
Шмыгаль поручил за месяц подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы
16:05
В Киеве за первый день августа 62 новых больных COVID
16:03
Соучредитель Twitter выкупил финтех компанию за $30 миллиардов – это крупнейшая сделка в Австралии
16:02
видеоИз России завозили фальшивые лекарства на миллионы гривен
15:59
Бюро экономической безопасности: кого допустили к конкурсу на должность
15:58
В Украине объявили штормовое предупреждение
Все новости...