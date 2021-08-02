За сутки в Украине обнаружили 265 новых больных COVID-19

За сутки 1 августа в Украине зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Из них детей - 11, медработников - 1.

За прошедшие сутки: госпитализировали - 385 человек, было зафиксировано 4 летальных случая, выздоровели - 176 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской области (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За сутки было протестировано:

◾ методом ПЦР - 8854 лица,

◾ методом ИФА - 1776 человек,

◾ экспресс-тестами - 6417 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 253 534 лица, выздоровели 21 87 170 человек; умерли 52 955 человек, было проведено ПЦР-тестов - 11 404 184.