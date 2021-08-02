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За сутки в Украине сделали почти 40 тысяч вакцинаций от COVID-19

Понедельник, 2 августа 2021, 08:58
За сутки в Украине сделали почти 40 тысяч вакцинаций от COVID-19

За сутки воскресенье 1 августа в Украине против коронавируса привили почти 40 000 человек.

Источник: Минздрав

Дословно: "38 080 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021 года. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированы - 10 672 человека".

Детали: Сообщается, что в течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки и 296 центров вакцинации.

Указано, что с начала прививочной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу - 3 599 167 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 632 783 прививки.

Украинская правда

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