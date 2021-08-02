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Украина будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных - Радуцкий

Понедельник, 2 августа 2021, 09:53
Украина будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных - Радуцкий

Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан, говорит глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Источник: Радуцкий в Facebook

Детали: По словам Радуцкого, Украина в будущем будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества).

Прямая речь: "По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель.

Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники.

Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн. вакцин, на прошлой неделе более 2.5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих. Предприятиям предлагаем подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте.

Поэтому теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынуждены ограничения на время очередной волны коронавируса".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирус
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