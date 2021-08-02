На азовском курорте гидроцикл протаранил "банан" с отдыхающими

В пгт. Кирилловка, что на Азовском море, произошло столкновение гидроскутера и надувного баллона "банан", пострадали 4 человека.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского облсовета в Facebook

Дословно: "В общем медицинская помощь была оказана 4 лицам: мужчинам 30 и 41 года, женщине 43 лет и мальчику 9 лет".

Детали: ЧП произошло 1 августа. Двух человек госпитализировали: мужчину 30 лет с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и женщину 43 лет с закрытой травмой правого бедра.

Также отмечается, что в Кирилловке мужчина 30 лет получил огнестрельное ранение брюшной полости и был госпитализирован в больницу. Детали инцидента не сообщаются.

А в с. Наталовка Запорожского района 1 августа мужчина 30 лет упал со скалы и погиб.