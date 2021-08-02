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ГБР получило разрешение на спецрасследование в отношении Януковича за расстрелы на Майдане

Понедельник, 2 августа 2021, 13:42

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича относительно расстрелов на Майдане.

Источник: Офис генпрокурора, ОГП в комментарии УП, ГБР

Детали: Следственный судья Печерского районного суда города Киева 2 августа 2021 года удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины.

Уголовное производство начато по подозрению в организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении участников акций протеста в течение 18-20 февраля 2014 года в центральной части Киева.

Экс-президент подозревается в организации применения руководством и работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы для прекращения акций протеста.

В ГБР говорят, что это последнее из 10 разрешений о проведении специального досудебного расследования в указанном уголовном производстве в отношении бывших чиновников, и это позволит направить обвинительный акт в суд по специальной (заочной) процедуре.

В то же время УП поинтересовалась нынешним решенем суда у правоохранителей, поскольку право на заочное расследование дал в 2018 году тот же Печерский суд Киева. В структуре объяснили это рядом причин.

Дословно ОГП: "Основания по которым в феврале 2018 года было предоставлено предварительное разрешение на проведение заочного расследование в отношении экс-президента, предусмотренные п.20-1 переходных положений УПК Украины, утратили свою юридическую силу с началом работы ГБР, а именно с 27.11.2018 года. кроме того, предварительное разрешение было предоставлено следователям Генеральной прокуратуры - теперь такого органа не существует".

Валентина Романенко, УП
Темы: ЯнуковичЕвромайданГБРОфис генпрокурора
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