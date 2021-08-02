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Польша выдала гуманитарную визу белорусской спортсменке Тимановской

Понедельник, 2 августа 2021, 14:00
Фото: Прессбол

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Олимпиады после критики руководства сборной, получила гуманитарную визу Польши.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, пишет "Европейская правда".

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал Пшидач в Twitter.

Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Темы: БеларусьспортПольшаОлимпиадаскандал
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