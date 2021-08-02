"Крымская платформа", парад и дрон-шоу – в ОП рассказали, как будут праздновать День независимости

В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 мероприятий по всей стране, в стране соберется около 30 делегаций из других стран и международных организаций.

Источник: Офис президента

Дословно: "Для участия в праздновании Дня Независимости в Украину прибудут сотни иностранных гостей, в том числе лидеры государств, представители иностранных правительств и парламентов.

Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций.

Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа".

Детали: Отмечается, что за 30 лет независимости Украина преодолела очень много вызовов, поэтому в этом году должна громко заявить о себе всему миру.

С 22 по 24 августа по всей стране пройдет более 150 события, которые будут объединены слоганом "Ты у меня единственная", который символизирует видение независимости Украины как мечты.

В частности, 22 августа с участием президента Владимира Зеленского состоится вручение награды "Национальная легенда Украины".

23 августа, в День госфлага в Черкасской области с участием Зеленского состоится торжественное поднятие сине-желтого флага.

Торжества также пройдут во всех областях страны. В частности фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве приобретут цвета госфлага.

Также в этот день в Киеве состоится саммит "Крымская платформа", которая объединит все национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

На нем, кроме Зеленского, выступят председатель Верховной Рады, премьер-министр, лидеры крымскотатарского народа, главы иностранных делегаций, представители новой экспертной сети Крымской платформы.

Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека во временно оккупированном Крыму; восстановление прав крымскотатарского народа.

В этот же день состоится саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который инициирует супруга президента Елена Зеленская. Событие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская".

Кроме того, 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере с участием легенд оперы и балета.

В День Независимости, 24 августа, на центральной улице столицы состоится праздничный парад ВСУ.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Отмечается, что исполнители "без пауз и остановок" будут передавать "эстафету" друг другу и создадут единую композицию. Также обещают масштабное световое и дрон-шоу, а завершится концерт фейерверками.