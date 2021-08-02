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Задержан работник УГО, который напал на танцовщика

Понедельник, 2 августа 2021, 14:49
Задержан работник УГО, который напал на танцовщика

Правоохранители задержали мужчину, который совершил нападение на участника шоу-балета.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан 28-летний работник Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю".

Детали: По данным следствия 1 августа около 7:40 утра возле кафе на улице Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержан нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. После этого нападавший скрылся с места совершения преступления.

Пострадавшего госпитализировали в КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

Вскоре правоохранители установили личность нападавшего и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: скандал
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