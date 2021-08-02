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Министр Ляшко призвал украинцев не пить алкоголь в День независимости

Понедельник, 2 августа 2021, 15:24

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не употреблять алкоголь во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня независимости.

Источник: Ляшко на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" 2 августа в Киеве., цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь – зло сам по себе. Но большое количество алкоголя - это пренебрежение в дальнейшем четких прописанных противоэпидемиологических норм. Поэтому – никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, чуть-чуть с семьей".

Детали: По словам Ляшко, Минздрав просит украинцев во время празднования – воздержаться от посещения массовых мероприятий в случае появления симптомов острой респираторной вирусной болезни или COVID-19".

Кроме того, министр призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Он также заявил о необходимости придерживается всех противоэпидемиологических правил: дистанция, ношение масок, гигиена рук.

Темы: празднованияМинздрав
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