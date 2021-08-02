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СБУ разоблачила пророссийский центр "титушек" Кивы

Понедельник, 2 августа 2021, 17:05

Служба безопасности Украины предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В ходе спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве.

Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

Спецслужбисты традиционно не дают названий, но по данным источника УП речь идет о марионетках нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь".

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране.

Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:

  • холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
  • инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;
  • крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУВосток
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