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Почти 150 ограблений иностранцев: в Киеве обезвредили преступную группу

Понедельник, 2 августа 2021, 19:35

Столичные правоохранители по результатам масштабной спецоперации обезвредили преступную группу, на счету которой около 150 массовых разбойных нападений на иностранцев.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Отмечается, что они, действуя на территории трех развлекательных заведений в центре Киева, нападали на иностранцев и силой отбирали деньги и ценности. По предварительной информации, речь идет о почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.

Так, иностранцам, которые отдыхали в учреждениях, предоставлялись чеки для оплаты заказов со стоимостью, которая в 5-10 раз превышала реальную сумму заказа. Когда те отказывались оплачивать завышенные счета, их приглашали в комнату администратора для выяснения обстоятельств. С помощью "физического насилия и психологического давления" их заставляли оплачивать счета, а в случае отказа - силой отбирали средства, мобильные телефоны и другие ценности.

В ночь на 1 августа силовики задержали причастных к нападениям "на горячем".

Уже 10 людям сообщили о подозрении, среди них - работник патрульной полиции, в преступной схеме был водителем.

Во время спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Также злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти учреждения.

Поскольку большинство иностранцев, пострадавших от этих преступлений, в настоящее время находятся за пределами Украины, следствие отрабатывает механизм предоставления им процессуальных статусов пострадавших с привлечением дипломатических органов.

 

Украинская правда
Темы: Киевтуризм
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