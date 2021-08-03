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Берлин впервые за 19 лет отправил военный корабль в Южно-Китайское море

Вторник, 3 августа 2021, 01:33
Берлин впервые за 19 лет отправил военный корабль в Южно-Китайское море

Германия впервые с 2002 года отправила военный корабль в Южно-Китайское море - на фоне территориальных амбиций Китая, претендующего на участки моря и создавшего военные посты на искусственных островах в водах, где есть газовые месторождения и богатый рыбный промысел.

Источник: Reuters

Детали: Фрегат "Бавария" отправляется в семимесячный рейс и пересечет Южно-Китайское море в середине декабря. Поэтому он станет первым немецким военным кораблем, прошедшим через регион за почти два десятилетия.

Немецкое судно будет держаться общих торговых путей.

Отмечается, что таким образом Германия присоединилась к другим странам в расширении своего военного присутствия в регионе - речь идет о Великобритании, Франции, Японии, Австралии и Новой Зеландии, что также расширяют свою деятельность в Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять влиянию Китая.

Reuters пишет, что Германия балансирует между своей безопасностью и экономическими интересами, поскольку Китай стал важнейшим торговым партнером Берлина. Немецкий экспорт помог смягчить влияние пандемии COVID-19 на немецкую экономику.

Как сообщается, Берлин четко дал понять: миссия служит для того, чтобы подчеркнуть, что Германия не признает территориальные претензии Китая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияКитай
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