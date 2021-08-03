Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США 70% взрослых сделали прививку против COVID-19

Вторник, 3 августа 2021, 02:32
В США 70% взрослых сделали прививку против COVID-19

В США 70% взрослых получили по дозе вакцины против COVID-19.

Источник: данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний, Reuters, ABC News

Детали: Речь идет о примерно 180,7 млн американцев.

Отмечается, что лидером по вакцинации среди штатов является Вермонт, где более 86% взрослых жителей получили одну прививку.

В то же время, дюжина штатов, почти все из которых расположены на юге, не преодолела отметку в 60% вакцинированных взрослых. Согласно данным, в Миссисипи самый низкий процент взрослых, которые сделали один укол - 50%.

Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс заявил, что три миллиона американцев получили свою первую вакцину за последнюю неделю.

В то же время, за последнюю неделю в США увеличилось количество госпитализаций и смертей от COVID-19. По словам Зиентса, случаи заражений сконцентрированы в сообществах с низкими показателями вакцинации. Он отметил, что каждый третий случай в стране был на прошлой неделе во Флориде и Техасе.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенская сообщила, что по состоянию на субботу в США зарегистрировали 72 тысяч новых случаев COVID-19 в день - на 44% больше, чем на предыдущей неделе. Этот показатель превышает пиковое значение, установленное в США летом 2020 года. По словам Валенской, количество госпитализаций увеличилось на 41%, а количество смертей - до 300 в день, то есть на 25%.

Сейчас США являются лидером в мире по заболеваемости COVID-19. По данным Worldometers, 1 августа в стране обнаружили по меньшей мере 48,7 тысяч  больных.

Напомним: В начале мая президент США Джо Байден заявил о намерениях вакцинировать от коронавируса 70% взрослых американцев до 4 июля - Дня независимости США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: