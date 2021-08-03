В США 70% взрослых сделали прививку против COVID-19

В США 70% взрослых получили по дозе вакцины против COVID-19.

Источник: данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний, Reuters, ABC News

Детали: Речь идет о примерно 180,7 млн американцев.

Отмечается, что лидером по вакцинации среди штатов является Вермонт, где более 86% взрослых жителей получили одну прививку.

В то же время, дюжина штатов, почти все из которых расположены на юге, не преодолела отметку в 60% вакцинированных взрослых. Согласно данным, в Миссисипи самый низкий процент взрослых, которые сделали один укол - 50%.

Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс заявил, что три миллиона американцев получили свою первую вакцину за последнюю неделю.

В то же время, за последнюю неделю в США увеличилось количество госпитализаций и смертей от COVID-19. По словам Зиентса, случаи заражений сконцентрированы в сообществах с низкими показателями вакцинации. Он отметил, что каждый третий случай в стране был на прошлой неделе во Флориде и Техасе.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенская сообщила, что по состоянию на субботу в США зарегистрировали 72 тысяч новых случаев COVID-19 в день - на 44% больше, чем на предыдущей неделе. Этот показатель превышает пиковое значение, установленное в США летом 2020 года. По словам Валенской, количество госпитализаций увеличилось на 41%, а количество смертей - до 300 в день, то есть на 25%.

Сейчас США являются лидером в мире по заболеваемости COVID-19. По данным Worldometers, 1 августа в стране обнаружили по меньшей мере 48,7 тысяч больных.



Напомним: В начале мая президент США Джо Байден заявил о намерениях вакцинировать от коронавируса 70% взрослых американцев до 4 июля - Дня независимости США.