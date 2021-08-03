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За сутки в Украине прибавилось более 800 больных COVID, 26 смертей

Вторник, 3 августа 2021, 08:16
За сутки в Украине прибавилось более 800 больных COVID, 26 смертей
Эльдар Сарахман, УП

За сутки 2 августа 2021 ujlf в Украине зафиксировали 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Из них 68 детей и 26 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 334 человека, умерли 26 человек, выздоровели 533 человека.

За сутки было протестировано методом ПЦР - 19 946 человек, методом ИФА - 8 229 человек, экспресс-тестами - 11 447 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели 2 254 361 человек, выздоровлели 2 187 703 лица; умерли - 52 981 человек.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирус
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