За сутки в Украине сделали более 125 тысяч прививок от COVID

За минувшие сутки 125 161 человек вакцинирован против COVID-19 в Украине.

Источник: Минздрав

Детали: Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы - 54 817 человек.

В течение суток работали: 751 мобильная бригада, 2174 пункты прививки; 251 центр вакцинации.

Сообщается, что с начала прививочной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу - 3 669 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 5 757 944 прививки.