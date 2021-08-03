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За сутки в Украине сделали более 125 тысяч прививок от COVID

Вторник, 3 августа 2021, 08:57

За минувшие сутки 125 161 человек вакцинирован против COVID-19 в Украине.

Источник: Минздрав

Детали: Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы - 54 817 человек.

В течение суток работали: 751 мобильная бригада, 2174 пункты прививки; 251 центр вакцинации.

Сообщается, что с начала прививочной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу - 3 669 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 5 757 944 прививки.

Украинская правда
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