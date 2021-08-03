В Иране – новый президент

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил Ибрахима Раиси президентом страны, инаугурация состоится 5 августа.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету Tehran Times



Прямая речь Хаменеи: "Я поддерживаю победу опытного, неутомимого, компетентного, популярного ученого Худжат аль-Ислам валь-Муслимин Сайид Ибрахима Раиси, и я назначаю его президентом Исламской Республики Иран".

Детали: Инаугурация Раиси в иранском парламенте пройдет 5 августа.

Накануне представитель президиума меджлиса Ирана Незам ад-Дин Мусави заявил, что на церемонии инаугурации будут присутствовать 115 представителей от 73 государств.

В частности, 10 президентов, 20 спикеров парламента, 11 глав МИД, 10 прочих министров, посланников президентов, а также парламентские делегации.

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