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В Иране – новый президент

Вторник, 3 августа 2021, 11:17
Ибрагим Раиси. Фото tehrantimes.com

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил Ибрахима Раиси президентом страны, инаугурация состоится 5 августа.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету Tehran Times

Прямая речь Хаменеи: "Я поддерживаю победу опытного, неутомимого, компетентного, популярного ученого Худжат аль-Ислам валь-Муслимин Сайид Ибрахима Раиси, и я назначаю его президентом Исламской Республики Иран".

Детали: Инаугурация Раиси в иранском парламенте пройдет 5 августа.

Накануне представитель президиума меджлиса Ирана Незам ад-Дин Мусави заявил, что на церемонии инаугурации будут присутствовать 115 представителей от 73 государств.

В частности, 10 президентов, 20 спикеров парламента, 11 глав МИД, 10 прочих министров, посланников президентов, а также парламентские делегации.

Предыстория

  • Президентские выборы в Иране состоялись 18 июня. Победу одержал Ибрахим Раиси. Явка на выборах президента была рекордно низкой для страны.
     

Темы: Иранвиборыпрезидент
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