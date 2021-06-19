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Ибрагим Раиси победил на выборах президента Ирана при рекордно низкой явке

Суббота, 19 июня 2021, 20:41

Ультраконсервативный иранский политик Ибрагим Раиси получил 62% голосов избирателей, явка на выборах президента была рекордно низкой для страны.

Источник: DW со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирана

Детали: Ультраконсервативный иранский политик, глава судебной власти страны Ибрагим Раиси победил на президентских выборах, получив почти 62 процента голосов избирателей.

В выборах, которые состоялись 18 июня, приняло участие рекордно низкое количество иранцев - явка составила лишь 48,8%.

Большое количество избирателей проигнорировали голосование, к участию в котором не допустили многих известных политиков.

Всего свои кандидатуры выдвинули около 600 претендентов, включая 40 женщин. В итоге к участию в выборах были допущены только семь кандидатов, все мужчины, трое из них снялись с выборов за два дня до голосования.

Совет стражей конституции не допустил к участию в выборах, в том числе и экс-президента Махмуда Ахмадинежада, который заявил, что и сам после этого не будет голосовать, чтобы "не участвовать в этом грехе". Не допустили его к выборам и четыре года назад.

Прямая речь действующего президента Ирана Хасана Роухани: "Поздравляю наш народ с его выбором".

Напомним: Администрация президента США Джо Байдена хочет договориться с Ираном по ядерной сделке в течение шести недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента.

Темы: Иранвиборы


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