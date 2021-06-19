Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ибрагим Раиси победил на выборах президента Ирана при рекордно низкой явке

Суббота, 19 июня 2021, 20:41
Ибрагим Раиси победил на выборах президента Ирана при рекордно низкой явке

Ультраконсервативный иранский политик Ибрагим Раиси получил 62% голосов избирателей, явка на выборах президента была рекордно низкой для страны.

Источник: DW со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирана

Детали: Ультраконсервативный иранский политик, глава судебной власти страны Ибрагим Раиси победил на президентских выборах, получив почти 62 процента голосов избирателей.

В выборах, которые состоялись 18 июня, приняло участие рекордно низкое количество иранцев - явка составила лишь 48,8%.

Большое количество избирателей проигнорировали голосование, к участию в котором не допустили многих известных политиков.

Всего свои кандидатуры выдвинули около 600 претендентов, включая 40 женщин. В итоге к участию в выборах были допущены только семь кандидатов, все мужчины, трое из них снялись с выборов за два дня до голосования.

Совет стражей конституции не допустил к участию в выборах, в том числе и экс-президента Махмуда Ахмадинежада, который заявил, что и сам после этого не будет голосовать, чтобы "не участвовать в этом грехе". Не допустили его к выборам и четыре года назад.

Прямая речь действующего президента Ирана Хасана Роухани: "Поздравляю наш народ с его выбором".

Напомним: Администрация президента США Джо Байдена хочет договориться с Ираном по ядерной сделке в течение шести недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иранвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: