Олимпиада: украинцы Насибов и Беленюк прошли в финал по греко-римской борьбе

Украинцы Парвиз Насибов и нардеп Жан Беленюк прошли в финалы Олимпийских Игр в Токио по греко-римской борьбе в категориях до 67 и до 87 килограмм, тем самым гарантировали себе как минимум серебряную медаль.

Источник: "Суспільне"

Детали: Насибов попал в полуфинал после побед над датчанином Фредриком Бьерхуусом и россиянином Артемом Сурковым.

В полуфинале Насибов победил египетского борца Мохаммеда Ибрагима Эль-Сайеда, четырехкратного чемпиона Африки.

По результатам двух периодов украинец победил со счетом 7:6.

Беленюк по пути к полуфиналу победил чемпиона Европы Зураба Датунашвили, а затем алжирца Башида Сид Асара.

За выход в финал Беленюк встретился с хорватом Иваном Гуклеком и победил.

Украинка Ирина Коляденко не прошла в финал, проиграв чемпионке мира - киргизстанке Айсулуу Тининбековий со счетом 10:0.

Она будет соревноваться в бронзовом финале.

Напомним 3 августа украинка Марина Бех-Романчук заняла 5 место в соревновании по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Токио.