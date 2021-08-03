Соратнице Навального на 1,5 года ограничили свободу

Соратница российского оппозиционного политика Алексея Навального Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по "санитарному делу".

Источник: Meduza

Детали: По версии обвинения, Соболь и другие фигуранты дела призывали выйти на акцию в поддержку Навального, прошедшую в Москве 23 января 2021 года, и таким образом подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

Обвинение просило для Соболь два года ограничения свободы.

Ее адвокат Владимир Воронин сообщил, что суд запретил Соболь покидать жилище с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.

Также она должна трижды в месяц отмечаться в управлении ФСИН по месту жительства.

Адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано.

Саму Соболь во время оглашения приговора вывели из зала суда за попытку съемки.