Украинцев предупредили об опасных погодных явлениях

4 августа днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди с грозами, град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "4 августа днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: 4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа и в Винницкой и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

3 августа в южных, восточных, Днепропетровской областях и на Прикарпатье грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).