Украинцев предупредили об опасных погодных явлениях
Вторник, 3 августа 2021, 14:16
4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди с грозами, град и шквалы.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".
Детали: 4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа и в Винницкой и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
3 августа в южных, восточных, Днепропетровской областях и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Украинская правда