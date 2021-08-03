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Украинцев предупредили об опасных погодных явлениях

Вторник, 3 августа 2021, 14:16
Фото ГСЧС

4 августа днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди с грозами, град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "4 августа днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

 

Детали: 4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа и в Винницкой и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

3 августа в южных, восточных, Днепропетровской областях и на Прикарпатье грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погода
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