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Украина завоевала еще одну медаль на Олимпиаде – бронзу

Вторник, 3 августа 2021, 15:21

Борец Алла Черкасова завоевала для Украины бронзовую награду Олимпиады в Токио в вольной борьбе до 68 кг.

Источник: Национальный олимпийский комитет в Twitter

Дословно: "Еще одну хорошую новость имеем с борцовских ковров олимпийского Токио! Украинском борец Алла Черкасова (до 68 кг) завоевала в копилку сине-желтой сборной седьмую награду Олимпийских игр!"

Детали: В бронзовой встречи украинка поборола представительницу Японии Сару Досье - 2:0.

Черкасова ранее отмечала, что привезти награду ее просил сын: "Сын у меня просил медаль и я готова сделать все, чтобы ее привезти".

 

Напомним:

  • В украинском зачете есть 6 бронзовых наград и одно "серебро".

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаУкраинаспорт
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