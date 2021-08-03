Украина завоевала еще одну медаль на Олимпиаде – бронзу

Борец Алла Черкасова завоевала для Украины бронзовую награду Олимпиады в Токио в вольной борьбе до 68 кг.

Источник: Национальный олимпийский комитет в Twitter

Дословно: "Еще одну хорошую новость имеем с борцовских ковров олимпийского Токио! Украинском борец Алла Черкасова (до 68 кг) завоевала в копилку сине-желтой сборной седьмую награду Олимпийских игр!"

Детали: В бронзовой встречи украинка поборола представительницу Японии Сару Досье - 2:0.

Черкасова ранее отмечала, что привезти награду ее просил сын: "Сын у меня просил медаль и я готова сделать все, чтобы ее привезти".

Щиро вітаю нашу Аллу Черкасову зі здобуттям «бронзи» у вільній боротьбі в категорії до 68 кг. Впевнено здолавши олімпійську чемпіонку з 🇯🇵 Сару Досьо, Алла принесла 7-му медаль у скарбничку 🇺🇦. Пишаємося тобою, Алло! Вболіваймо за українських спортсменів на #Олімпіаді @Tokyo2020! pic.twitter.com/Qx0qnRVUBT — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2021

Напомним: