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Швейцария сняла ограничения на въезд путешественников из Украины

Вторник, 3 августа 2021, 16:48

Швейцария со 2 августа сняла ограничения на любые поездки из Украины.

Об этом сообщает интерактивный ресурс МИД Украины, пишет "Европейская правда".

В то же время при въезде в Швейцарию необходимо предъявить один из документов. Это может быть сертификат о полном курсе вакцинации, если после получения последней дозы прошло 14 дней. Швейцария пока признает вакцины, разработанные Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac.

Или же приезжий может показать негативный результат ПЦР-теста, отрицательный результат быстрого теста на антиген или подтверждение о выздоровлении от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Для лиц, которые прибыли в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находились на территории этих регионов более 10 дней, и не привиты или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрен 10-дневный карантин.

Путешествующим в Швейцарию на самолете следует заблаговременно заполнить въездной онлайн-формуляр.

Напомним, новые правила пересечения границы Украины, предусматривающие преимущества для вакцинированных, начнут действовать с 5 августа.

Темы: ШвейцарияУкраинатуризмкоронавирус
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