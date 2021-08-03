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Неизвестный застрелил мужчину в Одессе: полиция начала спецоперацию

Вторник, 3 августа 2021, 17:10
Фото: Полиция

Во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину, который впоследствии скончался в больнице. По городу ввели полицейскую операцию "Сирена".

Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской области, "Думская"

Детали: Сначала раненого госпитализировали, однако позже он скончался в больнице. Его личность установлена, говорят в полиции.

Источники местного издания "Думская" в правоохранительных органах утверждают, что погибшего застрелили представители одной из этнических группировок Одессы, которые таким образом выполнили заказное убийство. Там же указывают, что мужчина был фигурантом уголовного производства за вымогательство.

 
Фото: полиция

В полиции рассказали, что нападающий с места происшествия скрылся на "Мерседесе" серебристого цвета. Для его поиска и задержания в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

 
Фото: полиция

По факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Одессакриминалполиция
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