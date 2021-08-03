Неизвестный застрелил мужчину в Одессе: полиция начала спецоперацию

Во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину, который впоследствии скончался в больнице. По городу ввели полицейскую операцию "Сирена".

Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской области, "Думская"

Детали: Сначала раненого госпитализировали, однако позже он скончался в больнице. Его личность установлена, говорят в полиции.

Источники местного издания "Думская" в правоохранительных органах утверждают, что погибшего застрелили представители одной из этнических группировок Одессы, которые таким образом выполнили заказное убийство. Там же указывают, что мужчина был фигурантом уголовного производства за вымогательство.

Фото: полиция

В полиции рассказали, что нападающий с места происшествия скрылся на "Мерседесе" серебристого цвета. Для его поиска и задержания в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

Фото: полиция

По факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.