Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Губернатора Нью-Йорка обвиняют в сексуальных домогательствах

Вторник, 3 августа 2021, 22:15
Губернатора Нью-Йорка обвиняют в сексуальных домогательствах
Фото: Michael Nagle / Getty Images

Прокуратура объявила, что губернатор Нью-Йорке Эндрю Куомо сексуально домогался более десятка женщин.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление объявила прокурор штата Летиция Джеймс после пяти месяцев расследования. Сам Куомо отвергает обвинения и не планирует подавать в отставку.

Следствие же утверждает, что Куомо якобы сексуально домогался 11 женщин, благодаря чему офис губернатора превратился в "токсическое рабочее место".

В то же время, расследование имело гражданский характер, то есть не ведет напрямую к возбуждению уголовного дела.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: