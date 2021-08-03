Губернатора Нью-Йорка обвиняют в сексуальных домогательствах

Прокуратура объявила, что губернатор Нью-Йорке Эндрю Куомо сексуально домогался более десятка женщин.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление объявила прокурор штата Летиция Джеймс после пяти месяцев расследования. Сам Куомо отвергает обвинения и не планирует подавать в отставку.

Следствие же утверждает, что Куомо якобы сексуально домогался 11 женщин, благодаря чему офис губернатора превратился в "токсическое рабочее место".

В то же время, расследование имело гражданский характер, то есть не ведет напрямую к возбуждению уголовного дела.