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Губернатора Нью-Йорка обвиняют в сексуальных домогательствах

Вторник, 3 августа 2021, 22:15
Фото: Michael Nagle / Getty Images

Прокуратура объявила, что губернатор Нью-Йорке Эндрю Куомо сексуально домогался более десятка женщин.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление объявила прокурор штата Летиция Джеймс после пяти месяцев расследования. Сам Куомо отвергает обвинения и не планирует подавать в отставку.

Следствие же утверждает, что Куомо якобы сексуально домогался 11 женщин, благодаря чему офис губернатора превратился в "токсическое рабочее место".

В то же время, расследование имело гражданский характер, то есть не ведет напрямую к возбуждению уголовного дела.

Украинская правда
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