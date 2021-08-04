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В Украине снова растет заболеваемость COVID: почти тысяча новых случаев, 43 смерти

Среда, 4 августа 2021, 08:13
В Украине снова растет заболеваемость COVID: почти тысяча новых случаев, 43 смерти

За сутки 3 августа в Украине зафиксировали 984 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 43 человека умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Из тех, кто заболели, 59 детей и 48 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

За прошедшие сутки попали в больницы 572 человека, умерли 43 пациента, выздоровели 570 человек.

За сутки было протестировано: методом ПЦР - 22533 человека, методом ИФА - 8064 лица, экспресс-тестами - 16845 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2255345 человек; выздоровели - 2188273 лица; летальных исходов - 53 024; проведения ПЦР-тестов - 11446663.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: Covid-2019
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