В Украине снова растет заболеваемость COVID: почти тысяча новых случаев, 43 смерти

За сутки 3 августа в Украине зафиксировали 984 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 43 человека умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Из тех, кто заболели, 59 детей и 48 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

За прошедшие сутки попали в больницы 572 человека, умерли 43 пациента, выздоровели 570 человек.

За сутки было протестировано: методом ПЦР - 22533 человека, методом ИФА - 8064 лица, экспресс-тестами - 16845 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2255345 человек; выздоровели - 2188273 лица; летальных исходов - 53 024; проведения ПЦР-тестов - 11446663.

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