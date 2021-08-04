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В Кабмин зашел мужчина з гранатой и угрожает ее взорвать

Среда, 4 августа 2021, 10:59

Неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать.

Источник: пресс-служба МВС, Интерфакс-Украина

Детали: По данным информагентства, соответствующее видео появилось в социальных сетях. Эту информацию подтвердили в полиции Киева. "Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители", - сообщили в столичном главке.

В Кабинете министров сообщили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается Министерство внутренних дел и полиция. Также отметили, что подготовка к заседанию Кабмина проходит в обычном режиме.

Осторожно, на видео ненормативная лексика.

В МВД сообщили, что сейчас с мужчиной ведут переговоры. На месте происшествия присутствует руководство Нацполиции и полиции Киева.

Отмечается, что в случае отказа прекратить правонарушение, к нему "будут применены полицейские меры".

В полиции сообщили УП, что в Киеве введена полицейская спецоперация, а с мужчиной ведут переговоры.

 
 

Дополняется...

Темы: Кабинет министровчрезвычайное происшествие
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