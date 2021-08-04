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Шмыгаль на фоне Олимпиады анонсировал надбавки тренерам

Среда, 4 августа 2021, 13:27
Шмыгаль на фоне Олимпиады анонсировал надбавки тренерам
Фото КМУ

Кабинет министров планирует принять решение о надбавках для тренеров центров олимпийской подготовки.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 августа

Прямая речь: "Что касается работы правительства в контексте поддержки спорта – принимаем сегодня важный документ, предусматривающий повышение выплат работникам центов олимпийской подготовки.

Проектом акта предлагаем с 2022 года установить надбавки от 15 до 100% должностного оклада за особые условия труда, тренерскую квалификацию и подготовку спортсменов".

Детали: По словам главы правительства, это поможет создать более благоприятные условия работы для тренеров высокой квалификации, которые будут учить следующее поколение украинских победителей "на всех видах спорта на всех мировых соревнованиях".

Ирина Балачук, УП

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Темы: Кабинет министровШмыгальОлимпиада
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