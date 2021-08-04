Шмыгаль на фоне Олимпиады анонсировал надбавки тренерам
Кабинет министров планирует принять решение о надбавках для тренеров центров олимпийской подготовки.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 августа
Прямая речь: "Что касается работы правительства в контексте поддержки спорта – принимаем сегодня важный документ, предусматривающий повышение выплат работникам центов олимпийской подготовки.
Проектом акта предлагаем с 2022 года установить надбавки от 15 до 100% должностного оклада за особые условия труда, тренерскую квалификацию и подготовку спортсменов".
Детали: По словам главы правительства, это поможет создать более благоприятные условия работы для тренеров высокой квалификации, которые будут учить следующее поколение украинских победителей "на всех видах спорта на всех мировых соревнованиях".