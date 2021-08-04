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Заказное убийство в Одессе: киллер прилетел из Варшавы

Среда, 4 августа 2021, 18:32
Заказное убийство в Одессе: киллер прилетел из Варшавы
Фото: полиция

Одесские полицейские считают, что убийство мужчины 3 августа в Одессе было заказным, а подозреваемым является гражданин Грузии, который недавно прилетел из Варшавы якобы именно для выполнения убийства.

Источник: руководитель ГУ НП в области Олег Бех во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Беха: "О стрельбе во дворе дома 53-А по ул. Малиновского сообщила в 14 час. 32 мин. в полицию жительница дома, где проживал 25-летний погибший. Неизвестный, открывший огонь из автомата, скрылся с места преступления на автомобиле. Следственно-оперативная группа нашла раненого 5-ю пулями, который умер в машине скорой помощи из-за значительной потери крови".

Детали: По словам главы управления, гражданин Грузии Эльмураз Мамедов 26 июля прилетел из Варшавы в Одессу. Там он вместе с сообщниками якобы снял в аренду квартиру рядом с домом, где проживал с семьей погибший Лачин Мамедов. Тогда же злоумышленник приобрел Mercedes с болгарской регистрацией.

Вероятного соучастника преступления уже задержали в аэропорту "Борисполь" для проведения следственных действий.

Бех сообщил, что правоохранители установили владелицу квартиры и мужчину, который оплачивал аренду жилья для киллера в Одессе.

Сейчас полиция ищет 27-летнего киллера. Его автомобиль уже обнаружили на улице Филатова в Одессе. В салоне его машины был пистолет-пулемет, в магазине которого еще остались две пули.

Что предшествовало: 3 августа во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину, который впоследствии скончался в больнице. По городу ввели полицейскую операцию "Сирена".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессакриминал
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