ЕС ожидает от Киева отмены практики выдачи двух заграничных паспортов

В ЕС призвали Украину отменить для украинцев возможность иметь два действующих паспорта для выезда за границу одновременно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов.

В частности, в отчете отмечается, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта, иногда с измененными личными данными, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период.

Поэтому в ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы ", - говорит текст рекомендации Еврокомиссии для Украины.

Как сообщалось, в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркнули необходимость делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза - откат в проведении реформ.