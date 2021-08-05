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Украинский военный на Донбассе получил боевую травму

Четверг, 5 августа 2021, 07:52
ФОТО: ООС

За сутки 4 августа в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, один военный ООС получил боевую травму.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.

У Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевую травму. Воин находится в лечебном учреждении. Его состояние здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 5 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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