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Умер Марчук. СБУ назвала причину смерти

Четверг, 5 августа 2021, 09:44
Умер Марчук. СБУ назвала причину смерти
Укринформ

Умер украинский государственный деятель, первый глава СБУ, четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Источник: жена Марчука Лариса Ившина в FacebookСБУ

Прямая речь: "Черный день ... умер ЕК ... остановилось сердце".

Детали: Служба безопасности Украины сообщила о причинах смерти. "Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", - говорится в сообщении.

Справка: Марчуку было 80 лет. Был первым председателем Службы безопасности Украины. При президентстве Леонида Кучмы Марчук был вице-премьером в правительстве Виталия Масола.

С 21 ноября 2018 года по 19 мая 2019 года был уполномоченным представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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