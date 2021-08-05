Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Умер Марчук. СБУ назвала причину смерти

Четверг, 5 августа 2021, 09:44
Укринформ

Умер украинский государственный деятель, первый глава СБУ, четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Источник: жена Марчука Лариса Ившина в FacebookСБУ

Прямая речь: "Черный день ... умер ЕК ... остановилось сердце".

Детали: Служба безопасности Украины сообщила о причинах смерти. "Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", - говорится в сообщении.

Справка: Марчуку было 80 лет. Был первым председателем Службы безопасности Украины. При президентстве Леонида Кучмы Марчук был вице-премьером в правительстве Виталия Масола.

С 21 ноября 2018 года по 19 мая 2019 года был уполномоченным представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинская правда
Темы: СБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"

Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"

Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками

Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро

У Зеленского думают переформатировать правительство: варианты на "вылет" осенью

видеоСБУ заявляет, что разоблачила банду рэкетиров из числа полиции: фигурируют и члены "Нацкорпуса"

Все новости...
СБУ
Донецкий боевик проведет за решеткой 10 лет
СБУ запретила въезд в Украину белорусу-соратнику Коротких
Зеленский поручил силовикам обеспечить защиту белорусам-беженцам в Украине
Последние новости
18:50
Зеленскому предложили дать экс-регионалу Кинаху должность
18:48
В США хотят к 2030 году обеспечить на рынке 50% электрокаров
17:59
Кабмин одобрил евроинтеграционный законопроект об усилении контроля за ГМО
17:58
Работа в тени: за месяц проверок нашли 5 тысяч нелегальных работников
17:49
Верховный суд требует от Кабмина обосновать санкции против чеченца Амагова
17:40
С начала года украинцам вернули 6,8 миллионов за некачественные товары и услуги
17:39
фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"
17:37
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:36
Лукашенко решил лишать гражданства Беларуси за "экстремизм"
17:12
фотоВ Мадриде задержали одного из боссов итальянской мафии
Все новости...