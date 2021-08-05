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Украинский боксер вышел в финал Олимпиады-2020

Четверг, 5 августа 2021, 09:57
Украинский боксер вышел в финал Олимпиады-2020
Фото НОК Украины и олимпийская команда

Украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весе до 75 кг, вышел в финал Олимпийских Игр в Токио, победив в полуфинале филиппинца Еумиря Марсьяля.

Источник: Общественное

Детали: Сообщается, что украинец в четвертьфинале побеждал своих соперников решением судей, а Марсьяль справился с обеими своими оппонентами благодаря нокаутам.

Регламент полуфинального боя предусматривал три раунда по три минуты. В первом раунде судьи отдали минимальное преимущество Марсьялю. Во втором раунде на лице Хижняка начала проявляться кровь, поэтому трое из пяти судей заявили о поражении украинца.

В решающем раунде Хижняк по раздельному решению судей победил.

Во втором полуфинале на ринг вышли представитель Олимпийского комитета России – крымчанин Глеб Бакши и бразилец Геберт Соуза.

По итогам двух раундов Соуза опережал Бакши. Бразилец до конца боя удерживал преимущество, не дав себя нокаутировать, и одержал победу.

Для справки: Хижняку 26 лет, он представитель Полтавской области в весе до 75 кг.

Хижняк – чемпион мира-2017 в среднем весе. Кроме этого, на международном уровне он выигрывал Евро в 2017 году, а также две медали Европейских Игр – в 2019 ("золото") и 2015 ("бронза").

Предыстория:

  • Финал Олимпиады-2020 по боксу в весе до 75 кг состоится 7 августа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаспорт
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