Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва за сутки повернула назад на границе с Беларусью более 320 мигрантов

Четверг, 5 августа 2021, 11:08
Литва за сутки повернула назад на границе с Беларусью более 320 мигрантов
Фото: emerging-europe.com

Литовские пограничники за предыдущие сутки завернули на белорусской границе 321 мигранта, которые пытались попасть на территорию Литвы вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Еще 19 человек, которые все же нелегально пересекли границу, задержали. С полуночи 5 августа завернули еще 44 человек.

"Нам нужно как-то управлять ситуацией - мы не можем просто регистрировать этих людей и впоследствии столкнуться с большими проблемами с их поселением и напряжением вокруг этого. Тем более, что это гибридная атака против нашей страны с разными мотивами", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Напомним, с понедельника МВД издало приказ, который позволяет пограничникам заворачивать нелегальных мигрантов и направлять на официальные пункты пропуска или в дипломатические миссии.

В среду Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти мигранта на белорусско-литовской границе. Его якобы нашли белорусские пограничники в тяжелом состоянии и спасти уже не смогли.

Премьер Литвы возложила ответственность за это на власти Беларуси. Глава правительства Литвы также заявила, что у нее нет информации о "каких-либо эксцессах" на литовско-белорусской границе.

Количество мигрантов, прибывших в Литву через Беларусь с начала года, почти достигло 4 тысяч человек. Последние выходные сказались рекордным количеством нелегальных пересечений границы.

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 работников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex для помощи в борьбе с миграционным кризисом.

Читайте также: Лукашенко-тур: как отреагирует ЕС на белорусский шантаж беженцами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛитвамиграцияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: