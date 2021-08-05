Литва за сутки повернула назад на границе с Беларусью более 320 мигрантов

Литовские пограничники за предыдущие сутки завернули на белорусской границе 321 мигранта, которые пытались попасть на территорию Литвы вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Еще 19 человек, которые все же нелегально пересекли границу, задержали. С полуночи 5 августа завернули еще 44 человек.

"Нам нужно как-то управлять ситуацией - мы не можем просто регистрировать этих людей и впоследствии столкнуться с большими проблемами с их поселением и напряжением вокруг этого. Тем более, что это гибридная атака против нашей страны с разными мотивами", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Напомним, с понедельника МВД издало приказ, который позволяет пограничникам заворачивать нелегальных мигрантов и направлять на официальные пункты пропуска или в дипломатические миссии.

В среду Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти мигранта на белорусско-литовской границе. Его якобы нашли белорусские пограничники в тяжелом состоянии и спасти уже не смогли.

Премьер Литвы возложила ответственность за это на власти Беларуси. Глава правительства Литвы также заявила, что у нее нет информации о "каких-либо эксцессах" на литовско-белорусской границе.

Количество мигрантов, прибывших в Литву через Беларусь с начала года, почти достигло 4 тысяч человек. Последние выходные сказались рекордным количеством нелегальных пересечений границы.

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 работников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex для помощи в борьбе с миграционным кризисом.

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