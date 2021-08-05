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Зеленский посоветовал покинуть Донбасс украинцам, которые чувствуют себя россиянами

Четверг, 5 августа 2021, 11:10
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь: "Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считает, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы русские". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе.

Ради своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет.

Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупирована".

Детали: По словам Зеленского, люди на Донбассе станут на сторону Украины. В качестве примера он упомянул свержение стены в Германии.

Он считает, что люди воспользуются моментом и разрушат "стену", а тем, кто любит РФ, следует покинуть оккупированную территорию, потому что они должны сами почувствовать: "гости они, или это - родина".

Президент добавил, что Украина продолжит прогрессировать, а оккупированный Донбасс стоит на месте, поэтому счастье для людей, которые сейчас живут там и которых все устраивает, в Украине не будет.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийДонбассоккупацияРосcия
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