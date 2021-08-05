Донецкий боевик проведет за решеткой 10 лет
Боевик незаконной вооруженной группировки "ДНР" проведет 10 лет в тюрьме по приговору суда.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "По материалам контрразведки СБУ суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы. Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений".
Детали: Злоумышленник, задержанного в мае 2021 года, признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической группе.
В пресс-службе СБУ "Украинской правде" уточнили, что решение вынес Славянский городской суд месяц назад. Сейчас приговор вступил в силу. Боевик его не обжаловал. Он находится за решеткой.
Предыстория:
- 9 мая силовики задержали 45-летнего жителя Горловки. У него изъяли военный билет НЗФ так называемой "ДНР", удостоверение участника "общественной" организации "ветераны новороссии" и военную форму.
- Досудебное расследование установило, что с 2016 года правонарушитель находился в составе НВФ РФ на должностях "разведчика" и "старшего разведчика". В 2019 занял пост "стрелка-помощника гранатометчика" и так называемого "командира" 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты "министерства обороны" ОРДО.
- В обязанности подозреваемого входил захват населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Донецкой области, сооружение, укрепление и охрана блок-постов, оборудование огневых позиций, а также осуществление выездов в составе так называемых "групп быстрого реагирования" с целью проверки информации о перемещении украинских военных.