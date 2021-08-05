Донецкий боевик проведет за решеткой 10 лет

Боевик незаконной вооруженной группировки "ДНР" проведет 10 лет в тюрьме по приговору суда.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По материалам контрразведки СБУ суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы. Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений".

Детали: Злоумышленник, задержанного в мае 2021 года, признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической группе.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" уточнили, что решение вынес Славянский городской суд месяц назад. Сейчас приговор вступил в силу. Боевик его не обжаловал. Он находится за решеткой.

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