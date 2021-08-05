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Донецкий боевик проведет за решеткой 10 лет

Четверг, 5 августа 2021, 11:29
Донецкий боевик проведет за решеткой 10 лет

Боевик незаконной вооруженной группировки "ДНР" проведет 10 лет в тюрьме по приговору суда.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По материалам контрразведки СБУ суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы. Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений".

Детали: Злоумышленник, задержанного в мае 2021 года, признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической группе.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" уточнили, что решение вынес Славянский городской суд месяц назад. Сейчас приговор вступил в силу. Боевик его не обжаловал. Он находится за решеткой.

 

Предыстория:

  • 9 мая силовики задержали 45-летнего жителя Горловки. У него изъяли военный билет НЗФ так называемой "ДНР", удостоверение участника "общественной" организации "ветераны новороссии" и военную форму.
  • Досудебное расследование установило, что с 2016 года правонарушитель находился в составе НВФ РФ на должностях "разведчика" и "старшего разведчика". В 2019 занял пост "стрелка-помощника гранатометчика" и так называемого "командира" 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты "министерства обороны" ОРДО.
  • В обязанности подозреваемого входил захват населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Донецкой области, сооружение, укрепление и охрана блок-постов, оборудование огневых позиций, а также осуществление выездов в составе так называемых "групп быстрого реагирования" с целью проверки информации о перемещении украинских военных.

Украинская правда

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Темы: войнатерроризмсудСБУ
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