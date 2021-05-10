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Украинские военные поймали одного из главарей "ДНР"

Понедельник, 10 мая 2021, 16:34

В Донецкой области в воскресенье в ходе контртеррористической операции бойцы ВСУ при поддержке сотрудников СБУ схватили одного из "командиров" так называемого "министерства обороны ДНР".

Источник: прокуратура Донецкой области в Facebook

Детали: Отмечается, что 9 мая вблизи пгт. Новгородское (окрестности Торецка) боевика задержали бойцы Вооруженных сил Украины. Операция прошла при сопровождении ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Задержанный – 45-летний житель Горловки. У него изъяли военный билет НЗФ так называемой "ДНР", удостоверение участника "общественной" организации "ветераны овороссии" и военную форму.

Боевику уже сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года правонарушитель находился в составе НЗФ РФ на должностях "разведчика" и "старшего разведчика".

С 2019 года, заняв пост "стрелка-помощника гранатометчика" и так называемого "командира" 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты "министерства обороны" ОРДО, злоумышленник осуществлял надзорную деятельность на линии разграничения, а также участвовал в ведении вооруженного сопротивления, незаконном противодействии и препятствовании выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ.

В обязанности подозреваемого входили захват населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Донецкой области, сооружение, укрепление и охрана блок-постов, оборудование огневых позиций, а также осуществление выездов в составе так называемых "групп быстрого реагирования" с целью проверки информации о перемещении украинских военных формирований.

 

Дословно: "Правонарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 681 тыс. грн. Досудебное расследование продолжается".

Украинская правда
Темы: терроризмВооруженные силыСБУвойна


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