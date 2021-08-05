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Сразу две украинки выступили в финале велотрека Олимпиады

Четверг, 5 августа 2021, 12:57
НОК Украины

Сразу две украинки Елена Старикова и Любовь Басова выступили в финале велотрека Олимпиады-2020, однако остались без наград.

Источник: "Суспільне"

Детали: Историчность этого финала состояла в том, что Украина впервые в истории имела сразу двух представительниц в этом виде спорта.

Кроме Стариковой и Басовой в финал кейрину прошли еще четыре велогонщицы - 21-летняя Элиз Эндрюс из Новой Зеландии, голландка Шанна Браспеникс, канадки Келси Митчелл и Лорен Жене.

Финал Олимпиады-2020 в кейрине состоял из шести кругов, который велогонщицы должны были преодолевать на скорость.

Старикова и Басова начали первой и второй. Однако не смогли удержаться на этих позициях. В итоге Старикова финишировала четвертой, а Басова - шестой.

Олимпийской чемпионкой стала голландка Браспеникс. Серебряную и бронзовую награды завоевали Эндрюс и Жене.

В 2016 году Басовой удалось достичь финала, однако побороться за медаль она не смогла - пятое место в итоге.

Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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