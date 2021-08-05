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На учениях "Запад-2021" будут "отбивать нападение" на Россию и Беларусь

Четверг, 5 августа 2021, 13:39
Фото Минобороны Беларуси

Минобороны Беларуси заявляет, что военные российско-белорусские учения "Запад-2021" будут носит оборонительный характер, на них отработают сценарий развязывания агрессии против Союзного государства.

Источник: сайт Минобороны Беларуси

Дословно Минобороны Беларуси: ""Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению".

Детали: Сообщается, что во время учений отработают сценарий "обострения международных противоречий, который приводит к развязыванию агрессии против Союзного государства".

Россия и Беларусь будут противостоять "деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".

"Запад-2021" пройдет в период с 10 по 16 сентября на территории Беларуси (полигоны "Обуз-Лесновский", "Домановский", "Ружанский" и "Брестский") и 9 полигонах России ("Кирилловский", "Струги Красные", "Мулино", "Погоново", "Хмелевка", "Правдинский", "Добровольский", "Дорогобуж", "Вольский").

К учениям на территории Беларуси привлекут около 12 800 человек, в том числе около 2500 российских и до 50 казахстанских военнослужащих.

Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; около 110 единиц артиллерии и РСЗО; более 30 самолетов и вертолетов.

На территории России будут задействованы 400 белорусских военнослужащих и более 30 единиц боевой техники.

Сообщается, что по окончании учений в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника возвратятся в пункты постоянной дислокации.

Украинская правда
Темы: РосcияБеларусьВооруженные силы
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