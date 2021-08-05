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СБУ заявляет, что разоблачила банду рэкетиров из числа полиции: фигурируют и члены "Нацкорпуса"

Четверг, 5 августа 2021, 14:07
СБУ заявляет, что разоблачила банду рэкетиров из числа полиции: фигурируют и члены Нацкорпуса
СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что в рамках масштабной спецоперации в Харьковской области ликвидировала мощную преступную группировку, которая облагала "данью" бизнесменов на Харьковщине.

Источник: пресс-центр СБУ, источник УП в правоохранительных органах, Офис генпрокурора

Дословно СБУ: "В ее состав были привлечены около 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий".

Детали: По данным источника УП, среди задержанных - несколько членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус".

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Объем их "прибыли" составил более 1 млн грн ежемесячно, отмечают в СБУ.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой.

Предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры также поджигали автомобили.

 

Отмечается, что группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что ее преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

5 августа сотрудники СБУ провели ряд обысков (по данным ОГП - 55 обысков -ред.) и изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

 

Действия злоумышленников квалифицируются по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст.255 ( "создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"); ст.189 ( "вымогательство") 206 ( "противодействие законной хозяйственной деятельности").

Отмечается, что участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении. О количестве задержанных СБУ не сообщает.

Офис генпрокурора в свою очередь указывает на задержание семерых участников банды, в том числе организатора.

В то же время руководитель центрального штаба Нацкорпуса, бывший командир полка "Азов", Максим Жорин заявил, что среди представителей НК, кого обыскивают, большинство - ветераны с активной проукраинской позицией.

По его мнению, президент Владимир Зеленский "начал зачистку улице, понимая, что осенью его ждут массовые протесты".

Украинская правда

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Темы: СБУХарьковская область
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