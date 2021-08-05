У Зеленского думают переформатировать правительство: варианты на "вылет" осенью

Несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне.

Источник: собеседники УП в парламентском большинстве.

Детали: По данным источников УП, в Офисе президента обсуждаются возможные различные варианты переформатирования правительства.

Так главными претендентами на вылет из Кабмина называют: министра обороны Андрея Тарана, министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

"Таран наиболее вероятно из них всех пойдет в отставку. У него там провал на провале", - отметил один из влиятельных нардепов "Слуги народа".

Кроме того в Офисе президента довольно критически относятся к работе министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи.

"Саша (Ткаченко) занимается пиаром и только это у него хорошо получается. По-делу там много проблем", - отмечает другой источник в команде власти.

В то же время собеседники в Зе! Команде отмечают, что пока кадровые решения все еще решаются и окончательные выводы будут в сентябре.

"Там так быстро все меняется, мы не можем предсказать, что будет в сентябре. Сейчас могут обсуждать одно, в сентябре будут другие обсуждения. Вот доживем до политического сезона - все станет ясно", - пояснил УП один из влиятельных членов правительства.

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