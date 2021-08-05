Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленского думают переформатировать правительство: варианты на "вылет" осенью

Четверг, 5 августа 2021, 14:51
коллаж УП

Несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне.

Источник: собеседники УП в парламентском большинстве.

Детали: По данным источников УП, в Офисе президента обсуждаются возможные различные варианты переформатирования правительства.

Так главными претендентами на вылет из Кабмина называют: министра обороны Андрея Тарана, министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

"Таран наиболее вероятно из них всех пойдет в отставку. У него там провал на провале", - отметил один из влиятельных нардепов "Слуги народа".

Кроме того в Офисе президента довольно критически относятся к работе министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи.

"Саша (Ткаченко) занимается пиаром и только это у него хорошо получается. По-делу там много проблем", - отмечает другой источник в команде власти.

В то же время собеседники в Зе! Команде отмечают, что пока кадровые решения все еще решаются и окончательные выводы будут в сентябре.

"Там так быстро все меняется, мы не можем предсказать, что будет в сентябре. Сейчас могут обсуждать одно, в сентябре будут другие обсуждения. Вот доживем до политического сезона - все станет ясно", - пояснил УП один из влиятельных членов правительства.

Читайте также: Идеальная отставка: уволить Шмыгаля, чтобы избавиться от Авакова

Роман Кравец, УП
Темы: Кабинет министровЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"

Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб

Украина считает некорректными претензии по паспортам от ЕС

видеоЗеленский возложил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма

Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения

фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"

Все новости...
Кабинет министров
Захват Кабмина с гранатой: ветерану объявили подозрение
Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
Переполох с гранатой в Кабмине: появилось видео задержания "террориста"
Последние новости
23:51
Пожары в Греции: Зеленский поручил отправить спасателей на помощь
23:30
Moderna заявила об эффективности третьей дозы против штамма "Дельта"
22:52
Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария
22:21
ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"
21:47
Новости экономики: выплаты по госдолгу, оплата за лицензии на игорный бизнес
21:33
Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб
21:15
Украина считает некорректными претензии по паспортам от ЕС
21:05
Новости 5 августа: успехи в Токио, советы Зеленского
20:51
Армения заявила о размещении пограничников РФ на границе с Азербайджаном
20:47
ГБР пришло с обысками в Минюст из-за дела про "взятку через адвокатку"
Все новости...