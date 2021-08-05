Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио.

Источник: трансляция Игр на "Суспильном"

Детали: В финальном поединке Олимпийских игр по карате (кумитэ) в весовой категории до 55 кг Терлюга уступила болгарке Ивет Горановой.

По ходу поединка Анжелика травмировала ногу, медики ее "замораживали".

Это третья серебряная медаль в активе олимпийской сборной Украины.