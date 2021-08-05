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Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро

Четверг, 5 августа 2021, 15:14
Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро
НОК Украины

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио.

Источник: трансляция Игр на "Суспильном"

Детали: В финальном поединке Олимпийских игр по карате (кумитэ) в весовой категории до 55 кг Терлюга уступила болгарке Ивет Горановой.

По ходу поединка Анжелика травмировала ногу, медики ее "замораживали".

Это третья серебряная медаль в активе олимпийской сборной Украины.

Украинская правда

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Темы: Олимпиада
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